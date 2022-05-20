Кондуктори кременчуцьких автобусів та тролейбусів скаржаться на затримку зарплати

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 845

Кондуктори кременчуцьких автобусів та тролейбусів скаржаться на затримку заробітної плати. За словами однієї з кондукторок, востаннє аванс платили у квітні.

Ми звернулись за коментарем до директора КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» Олександра Вертюха за коментарем. Він підтвердив, що аванс всі працівники КТУ дійсно отримали в квітні, проте великої затримки із виплати зарплати немає. Наразі всі розрахунки та нарахування виконані і КТУ, і містом - чекають грошей від Державного казначейства.

- У країні йде війна. Не така вже велика затримка, - каже Олександр Вертюх. - Є міста, де ситуація з виплатами набагато гірша. - Місто та тролейбусне управління зробило все, що потрібно - чекаємо грошей. Щойно Держказначейство надасть підтвердження, люди отримають зарплату.

Він також додав, що комунальний транспорт наразі працює майже в повному обсязі - іноді тролейбус може не виїхати через плановий техогляд. Працівників на підприємстві вистачає. За інформацією міського голови Віталія Малецького, 20 травня на маршрути виїхало 43 тролейбуси та 8 комунальних автобусів.