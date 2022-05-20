25 000 тонн бензину отримає Україна з польського резерву як гуманітарну допомогу

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 90

Поставка бензину очікується вже наступного тижня. Про це повідомила Перша віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час спільного брифінгу з Міністром клімату та навколишнього середовища Польщі Анною Москвою.

- Сьогодні Польща є нашим важливим партнером у подоланні паливної кризи. На західний кордон припадає більшість шляхів імпорту нафтопродуктів. Тож наші країни активно працюють над збільшенням потужності прикордонних пунктів пропуску. Зокрема, вже створені окремі смуги для ввезення товарів стратегічного значення, серед яких і нафтопродукти, – зауважила Юлія Свириденко.

Тим часом в Україні відбувається щодобове зростання споживання пального.

Середньодобовий продаж пального у березні становиви 12,4 тис. тонн за добу, у квітні 9 тис. тонн, а наразі він становить 13,2 тис. тонн.

За словами Юлії Свириденко, наразі мета Уряду – збільшити постачання щонайменше до 15-16 тис. тонн на добу задля того, щоб оператори мали можливість наростити запаси ресурсу, що в свою чергу вплине на зменшення черг на АЗС.