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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Ворог завдав три ракетні удари по Кривому Рогу та стільки ж – по Запоріжжю

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 976

 

Над Запоріжжям ще одну ракету збила наша ППО

Вранці 25 травня ворог завдав три ракетні удари по Кривому Рогу, а ніч знову була суцільною повітряною тривогою. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Орки поцілили у промислове підприємство, чим спричинили серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим зараз уточнюють.

Крім того, у Криворізькому районі знову обстріляли з «Ураганів» Широківську та Апостолівську громади. Апостолово частково без світла. Людей не зачепило.

Також сьогодні о 5.13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. За інформацією Запорізької ОВА, одну з них збила наша ППО. На даний час обстежується уражена територія, на місці події працюють відповідні служби.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: izbirkom.org.ua

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Теги: Кривий Ріг ракети війна обстріли підприємство
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