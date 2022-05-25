Ворог завдав три ракетні удари по Кривому Рогу та стільки ж – по Запоріжжю

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 976

Над Запоріжжям ще одну ракету збила наша ППО

Вранці 25 травня ворог завдав три ракетні удари по Кривому Рогу, а ніч знову була суцільною повітряною тривогою. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Орки поцілили у промислове підприємство, чим спричинили серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим зараз уточнюють.

Крім того, у Криворізькому районі знову обстріляли з «Ураганів» Широківську та Апостолівську громади. Апостолово частково без світла. Людей не зачепило.

Також сьогодні о 5.13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. За інформацією Запорізької ОВА, одну з них збила наша ППО. На даний час обстежується уражена територія, на місці події працюють відповідні служби.