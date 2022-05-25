На яких напрямках ворог веде активні наступальні дії

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Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 25 травня. Розпочалась 91 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог активізував авіацію для підтримання наступу свого наземного угруповання. У зв’язку з недостатньою кількістю запасів високоточної ракетної зброї противник шукає інші способи ураження критично важливих та військових об’єктів в Україні.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. Не минула загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог посилює прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнує опорні пункти в прикордонних районах на території Брянської області. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури у Сумській області з російської федерації.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Рубіжного. Крім того, ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи активних дій не проводили, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Були обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Байрака.

За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка.

На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі Лимана.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки вогню артилерії російські окупанти ведуть наступ у напрямку Сєвєродонецька, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.

На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів.

З метою ведення бойових дій та поповнення значних втрат у живій силі та техніці в України російські окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили дев’ять атак російських загарбників, знищили три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони на зазначеному напрямку знищили шість БпЛА типу «Орлан-10» та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA.

Разом переможемо! Слава Україні!