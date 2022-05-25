Ще троє кременчужан інфікувалися коронавірусом

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Випадків смерті вчора, 24 травня, не було

Вчора, 24 травня, в місті зареєстрували три нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

За даними мерії, захворіли дві жінки віком 58 і 69 років та чоловік віком 49 років. Із вперше виявлених випадків захворювання один пацієнт перебуває на лікуванні під наглядом сімейного лікаря, двоє лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях перебуває шість людей. Випадків смерті вчора не було.

Загалом у Кременчуці налічують 24 084 хворих, одужало 23 350, померло 721.