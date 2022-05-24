У мерії Кременчука анонсували «коригування тарифів» на проїзд у громадському транспорті з 1 червня

Сьогодні, 15:51 Переглядів: 341

Кременчуцький міськвиконком, очевидно, завтра, 25 травня, ухвалить рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.

Міський голова Віталій Малецький в контексті повернення пільгового перевезення громадян у комунальному транспорті повідомив, що «завтра буде прийнято відповідне рішення виконкому, будуть дещо скориговані тарифи».

Якою буде вартість проїзду - не повідомляється, проект рішення виконкому на сайті міськради не опублікований.

Зазначимо, що для підвищення вартості проїзду в громадському транспорті потрібна процедура обговорення (регуляторного акту), перевізники повинні обгрунтувати запропоновані тарифи. Потім рішення має ухвалювати міська рада. Однак мерія має досвід підвищення вартості проїзду без певних процедур. Минулого разу міськрада просто внесла зміни у рішення, якими останній раз встановлювалося вартість проїзду у тролейбусах, комунальних автобусах та маршрутках. Нові тарифи на проїзд ввели з 1 грудня.

Тим часом на Полтавщині вже давно готувались підвищити вартість проїзду. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін прогнозував, що вартість підвищиться відсотків на 10-20.