На Полтавщині готуються до підвищення вартості проїзду

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В області скасовано заборону на підвищення вартості проїзду в міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах

На Полтавщині дозволили піднімати вартість проїзду міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах. Відповідне рішення прийняла Полтавська обласна військова адміністрація, повідомив на сьогоднішньому онлайн-брифінгу начальник ОВА Дмитро Лунін.

За його даними, в середньому вартість перевезення подорожчала з 1,3 до 1,5 гривні за кілометр. Тому очевидно, що ціни на проїзд можуть бути збільшені.

«Відсотків на 10-20 можуть збільшитись ціни у міському комунальному транспорті», - сказав він.

Проте рішення про підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті ухвалює міська влада. Для цього потрібно отримати обгрунтування ціни перевізників.

Коли саме підготують проекти відповідних рішень, невідомо.