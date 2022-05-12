На Полтавщині готуються до підвищення вартості проїзду

В області скасовано заборону на підвищення вартості проїзду в міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах
На Полтавщині дозволили піднімати вартість проїзду міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах. Відповідне рішення прийняла Полтавська обласна військова адміністрація, повідомив на сьогоднішньому онлайн-брифінгу начальник ОВА Дмитро Лунін.
За його даними, в середньому вартість перевезення подорожчала з 1,3 до 1,5 гривні за кілометр. Тому очевидно, що ціни на проїзд можуть бути збільшені.
«Відсотків на 10-20 можуть збільшитись ціни у міському комунальному транспорті», - сказав він.
Проте рішення про підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті ухвалює міська влада. Для цього потрібно отримати обгрунтування ціни перевізників.
Коли саме підготують проекти відповідних рішень, невідомо.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер