Пес «Патрон», дівчина та військові: у Полтаві тату майстри створюють мурал

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 301

Планують створити ще кілька стінописів

У центрі Полтави художники Антон Кравченко та Олександр Фастовець створюють патріотичний мурал з дівчиною, яка тримає у руках серце, псом «Патроном» та військовими, які захищають Україну. Хлопці є тату майстрами студії Under studio.

Митці розмальовують стіну у центрі Полтави, неподалік галереї мистецтв. Про це на своїй інстаграм-сторінці повідомив один зі співавторів малюнку Антон Кравченко.

Частину суми художники зібрали через місцеву спільноту, частину просто дали перехожі, решту коштів внесли самі художники.

Робота над проєктом ведеться кілька днів. У планах художників створення нових муралів на стінах Червоних казарм, Аграрного університету та стадіону «Ворскла».