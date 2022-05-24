СБУ викрила громадянина рф, який мав намір перешкоджати ЗСУ на Полтавщині

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 580

СБУ завершила досудове розслідування щодо громадянина рф, який планував перешкоджати законній діяльності ЗСУ на Полтавщині, повідомляє управління СБУ в Полтавській області.

Так, громадянин рф планував поширювати листівки із закликами здатися окупаційним військам та блокувати українські військові частини. Під час проведення обшуків слідчі вилучили ввесь наклад листівок. Повідомляється, що не допущено вчинення злочину, передбаченого ст.114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Згідно з висновком судової лінгвістичної експертизи, листівка містить публічні заклики до перешкоджання законній діяльності ЗСУ у особливий період.