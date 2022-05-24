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З 1 червня у громадському транспорті повертають «доковідні» пільги

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 814

 Медиків безкоштовно вже не возитимуть

 

З 1 червня у Кременчуці відновлюють пільги в кременчуцькому комунальному громадському транспорті – без обмежень і в повному обсязі. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради з посиланням на мера Віталія Малецького.

Так, робота транспорту для пільгових категорій громадян повертається на «доквідний» період, без обмежень у часі. У той же час безкоштовного проїзду в тролейбусах та автобусах для медиків уже не буде. 

«Впродовж останніх двох років під час епідемії коронавірусу ми надавали безкоштовний проїзд медичним працівникам. Так ми змогли підтримати медицину в складний період. Ми вдячні їм за їхню роботу. Зараз структура пільг дещо змінюється, ми повертаємо всі ті пільги, які були до епідемії ковіду. Повертаємо у повному обсязі всім категоріям кременчужан», - розповів міський голова.

Зазначимо, що таке рішення має завтра ухвалити міськвиконком.  Воно також передбачатиме «коригування тарифів» на проїзд у громадському транспорті з 1 червня. Очевидно, з початком літа ціни на проїзд зростуть. 

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: пільгові перевезення тарифи медики
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