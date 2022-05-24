Кременчуцька табачна фабрика передала місцевій владі цигарки, але вони кудись «зникли»

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 1 284

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, Кременчуцька табачна фабрика у якості допомоги для ЗСУ та ТрО офіційно передала міській владі партію цигарок. Але цигарки кудись «зникли» та не дійшли до адресатів. Також нам повідомили, що відкрито кримінальне провадження.

У Кременчуцькому відділі поліції підтвердили, що відповідна заява вже надійшла до правоохоронців. Однак деталі поки що не розголошують. Наразі слідчі за фактом звернення проводять попередні слідчі дії та перевіряють інформацію, викладену в заяві.