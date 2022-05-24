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Кременчук, Полтавщина

У Полтаві нагородили рятувальників, які ліквідовують наслідки після «рашистів»

Сьогодні, 17:56 Переглядів: 158

 Їм вручили нагороди та передали техніку

 

Сьогодні в Полтаві відзначили наших рятувальників, які ліквідовували наслідки ракетних ударів по Кременчуку та Полтаві, працювали на Донеччині та Луганщині, вибухотехнікам, які знешкоджували боєприпаси, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

 «Разом із керівництвом ДСНС України та обласної ради мали честь вручити відзнаки справжнім Героям! Рятувальникам, які ліквідовували наслідки ракетних ударів по Кременчуку та Полтаві. Рятувальникам, які виконували завдання в Донецькій та Луганській областях. Вибухотехнікам, які знешкоджували снаряди, міни, боєприпаси на півночі Полтавщини, на території «гадяцького сафарі», - сказав Лунін.

 

Обласному гарнізону рятувальників передали дрони та 6 пожежних машин британського та італійського виробництва.

Нагородили 44 рятувальники Кременчука, які приборкували пожежу після російського обстрілу

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Полтавська ОВА

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Теги: рятувальник гадяцьке сафарі обстріли нагороди ДСНС
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