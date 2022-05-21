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Пошуки щастя, таємниче життя та заборонене кохання: що нового почитати кременчужанам

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 174

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок

Світлана Талан «Сафарі на щастя»

Ростислав майже не звертав уваги на закохану по вуха Марусину. Він погрався її почуттями, пішов до армії і повернувся з іншою дівчиною. Принижена та вщент розбита зрадою Марусина, покинувши все, поїхала до Данії на заробітки, щоб повернутися сильною та успішною жінкою. Ще раніше Ореста, сестра Марусини, виїхала в Данію і, здається, знайшла там своє щастя. З надією на краще туди ж вирушила Любаня – сусідка Марусини.

Гійом Мюссо «Таємниче життя письменників»

Письменник-початківець Рафаель утомився від відмов видавництв і тепер прагне лише одного: знайти свого кумира Натана Фоулза, видатного письменника-відлюдника, тому й вирушає на острів Бомон. Саме туди втік Фоулз кілька років тому. Причини цього і досі залишаються невідомими. Та Рафаель вірить, що розкриє таємницю Натана. Така ж мета й у журналістки Матильди, яка теж прибула на Бомон. У неї є дивні світлини, що стосуються Фоулза. Тим часом на острові стається вбивство. Хтось наче попереджає, що ліпше не розкривати чужих таємниць.

Дарина Гнатко «Емма. Історія одного падіння»

Емма Рихальська – донька заможного поміщика та наречена графа Яготинича. Її майбутнє мало бути щасливим. Але заборонене кохання до кріпака Назара, що так раптово спалахнуло, перекреслило все. Емма знала, що він заручений із красунею Марічкою і ніколи не відповість взаємністю панянці. А сама Емма змушена буде все життя прожити з нелюбом. Але долю не обманеш. Трагічна загибель Марічки збурить у серці Назара полум’я помсти...
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Автор: Катерина Турубара

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