Пошуки щастя, таємниче життя та заборонене кохання: що нового почитати кременчужанам

Світлана Талан «Сафарі на щастя» Ростислав майже не звертав уваги на закохану по вуха Марусину. Він погрався її почуттями, пішов до армії і повернувся з іншою дівчиною. Принижена та вщент розбита зрадою Марусина, покинувши все, поїхала до Данії на заробітки, щоб повернутися сильною та успішною жінкою. Ще раніше Ореста, сестра Марусини, виїхала в Данію і, здається, знайшла там своє щастя. З надією на краще туди ж вирушила Любаня – сусідка Марусини.