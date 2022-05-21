Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині слідчі та СБУ затримали на хабарі керівника військової адміністрації

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 634

 

Депутат селищної ради хотів взяти пів мільйона гривень від підприємця

Співробітники Слідчого управління поліції Полтавської області спільно з регіональним управлінням СБУ затримали керівника Миргородської військової районної адміністрації (він же депутат селищної ради) за підозрою в отриманні хабаря від підприємця.

Очільник військової адміністрації обіцяв за пів мільйона гривень не чинити перешкод для провадження бізнесу місцевого підприємства в умовах дії правових обмежень воєнного стану. Чиновника затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, після перерахування підприємцем частини хабаря на вказаний правопорушником рахунок. На даний час службовій особі вже повідомили про підозру та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Триває комплекс слідчих дій у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, а так само прохання надати таку вигоду для себе, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Обласна військова адміністрація співпрацює з правоохоронцями, щоб встановити всі обставини.

Ми зі свого боку вже готуємо документи на звільнення начальника РВА, - повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. - Вчергове попереджаю всіх: у виконавчій владі Полтавщини не місце корупціонерам. Хабарництво під час війни – це ще більший злочин.
0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: хабар депутат підприємство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 20 від 19 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх