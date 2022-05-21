На Полтавщині слідчі та СБУ затримали на хабарі керівника військової адміністрації

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 634

Співробітники Слідчого управління поліції Полтавської області спільно з регіональним управлінням СБУ затримали керівника Миргородської військової районної адміністрації (він же депутат селищної ради) за підозрою в отриманні хабаря від підприємця.

Очільник військової адміністрації обіцяв за пів мільйона гривень не чинити перешкод для провадження бізнесу місцевого підприємства в умовах дії правових обмежень воєнного стану. Чиновника затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, після перерахування підприємцем частини хабаря на вказаний правопорушником рахунок. На даний час службовій особі вже повідомили про підозру та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Триває комплекс слідчих дій у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, а так само прохання надати таку вигоду для себе, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Обласна військова адміністрація співпрацює з правоохоронцями, щоб встановити всі обставини.

Ми зі свого боку вже готуємо документи на звільнення начальника РВА, - повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. - Вчергове попереджаю всіх: у виконавчій владі Полтавщини не місце корупціонерам. Хабарництво під час війни – це ще більший злочин.