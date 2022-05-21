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Надзвичайні новини

На Кременчуччині у затоці Дніпра виявили браконьєра, який наловив риби на 16 тисяч грн

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 125

 

У чоловіка були 150 м сіток та човен

Поблизу села Карпівки Кременчуцького району в затоці річки Дніпро працівники сектору реагування патрульної поліції відділу №2 (м. Горішні Плавні) виявили 45-річного браконьєра. За інформацією Кременчуцького райуправління поліції, для документування кримінального правопорушення на місце події прибула слідчо-оперативна група.

Дізнавачі поліції встановили, що місцевий мешканець за допомогою риболовних сіток довжиною близько 150 м та човна незаконно ловив рибу. За попередньою оцінкою представника екологічної інспекції, сума завданих державі збитків складає близько 16 тисяч гривень.

Наразі дізнавач поліції, за процесуального керівництва Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми - до трьох років обмеження волі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини

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Теги: браконьєр риба сітки Дніпро
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