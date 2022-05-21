Президент назвав чисельність української армії, а Генштаб ЗСУ оприлюднив результати її роботи

Володимир Зеленський нагадав, що на початку року підписав указ про збільшення чисельності армії на 100 тисяч
Україну зараз захищає 700 тисяч людей -260-тисячної армії для цього замало. Про це сьогодні повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю з нагоди третьої річниці інавгурації в ефірі Національного інформаційного марафону «UAразом». Він нагадав, що на початку року підписав указ про збільшення чисельності армії на 100 тисяч. До цього чисельність ЗСУ була встановлена законом на рівні 261 тисячі.
Про результати роботи української армії щоранку повідомляє Генштаб ЗСУ. Сьогодні він повідомив, що армія росії зменшилась на 28850 солдатів.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 травня орієнтовно склали:
особового складу – близько 28 850 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1278 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 116 (+26) од,
артилерійських систем – 596 (+0) од,
РСЗВ – 201 (+1) од,
засоби ППО – 93 (+0) од,
літаків – 204 (+0) од,
гелікоптерів – 169 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),
крилаті ракети – 104 (+1),
кораблі /катери – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 178 (+16) од,
спеціальна техніка – 43 (+0).
- Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер