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Кременчук, Путін проти українського народу

«Ми втратили дуже багато льотчиків у Маріуполі. 90% гвинтокрилів не поверталися», - Зеленський

Вчора, 21:31 Переглядів: 789

 Повітряних коридорів до Азовсталі не було через російську потужну систему ППО в Маріуполі 

Україна втратила велику кількість льотчиків у Маріуполі – 90% гвинтокрилів, які намагалися прорватися на територію заводу Азовсталь, не поверталися. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю з нагоди третьої річниці інавгурації, уривок якого був показаний в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише Liga.net.

«Дуже велика кількість загинула наших льотчиків. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти майже неможливо – долетіти до Азовсталі та привезти їм (захисникам Маріуполя, – ред.) ліки, харчову продукцію, воду, забрати тіла, поранених», – сказав Зеленський/

Він зазначив, що все це відбувалося, але ніхто офіційно не міг цього коментувати, оскільки повітряних коридорів до Азовсталі не було через російську потужну систему ППО в Маріуполі.

«Велику кількість тижнів льотчики на гвинтокрилах, знаючи, що 90% не повертаються... Уявіть собі, що робили ці люди – вони летіли туди. Ми втратили багато льотчиків... Просто є люди, які летіли давати їм воду, їжу, зброю, забирати поранених», – сказав Зеленський.

Він не став озвучувати деталей триваючої операції з евакуації українських військовослужбовців, але припустив, що найближчим часом, «не днями», вже будуть вивезені всі захисники Маріуполя з території Азовсталі.

Нагадаємо, 7 травня щонайменше 7 автобусів із українськими бійцями виїхали із металургійного заводу Азовсталь у супроводі російських збройних сил. Напередодні розпочалася евакуація з Азовсталі 53 важкопоранених військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, їх доставили до лікарні у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор вивезли до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: Маріуполь Азовсталь Володимир Зеленський
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