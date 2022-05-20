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До Кременчука надійшло 5 тонн гуманітарної допомоги з Німеччини (фото)

Сьогодні, 21:09 Переглядів: 117

 Великий вантаж необхідних речей та медикаментів доставили у місто небайдужі кременчужани. Це  - вже друга допомога від німецьких громадян.

Громадяни Німеччини та німецькі підприємства передали велику партію гуманітарної допомоги та ліків до Кременчука. Її направили в центри перебування переселенців та у лікарняні заклади міста. Це вже другий вантаж, який доставляють з Німеччини кременчуцькі волонтери.

Зібрали  гуманітарну допомогу Michael Hauser, RMFK Rhein-Main Frachtenkontor GmbH, 

Volker Weber, Weber Fruchthandels GmbH & Co KG, а також Ужгородська міськрада. 

Волонтери з Кременчука виконали не менш важливу місію - скоординували, забезпечили логістикою, довезли та розвантажили - це благодійна організація  «Екволітас», сім’я Сапко та інші  небайдужі жителі й підприємці нашого міста.

Що куди доставили:

 

Гуманітарний центр «Кременчук» (вул. Єднання України, 7)

Їжу (консерви, макарони, сухі продукти та інше), побутову хімію (пральні порошки та кондиціонери), (шампуні, зубні пасти, щітки) жіноча та дитяча гігієна, інші необхідні дрібнички; постіль ( подушки, ковдри, простирадла, наволочки), рушники, посуд і побутові прилади; термоси, медичні матеріали, кремати, розкладачку, спальні мішки, іграшки, одяг, взуття (на всі вікові категорії і сезони), гігієнічні засоби

Тенісний клуб «Прем'єр» (центр тимчасового перебування переселенців)

Каремати, спальні мішки, ковдри, одноразовий посуд, термоси, пральний порошок, гігієнічні засоби, чай, кава, солодощі для дітей, овочі 

Центральна районна лікарня

Гігієнічні серветки, маски медичні, катетери, перев'язувальні  матеріали, милиці, підгузки для дорослих, ковдри 

Село Демидівка, Омельницька  громада, Кременчуцького району

Одяг, взуття, ковдри, подушки, постіль, гігієнічні серветки, пральні порошки, засоби гігієни для дорослих та дітей, іграшки, продукти

Кременчуцький обласний шпиталь для ветеранів війни:

Продукти харчування (овочі), засоби гігієни та перев’язочні матеріали

Крім того, для потреб ЗСУ та поліції були передані бронежилети від небайдужих громадян та активістів міста Бремен.

 

Зазначимо, це вже друга партія допомоги від німецьких громадян. У квітні у Кременчук передавали хірургічні інструменти, скальпелі, катетери, голки, бинти, дезінфектори та багато-багато іншого. Загальна сума допомоги - близько 200 тис. гривень. Також частину допомоги було передано до гуманітарного центру.

Добрі справи: волонтери з Німеччини передали Кременчуку гуманітарну допомогу на 200 тис. гривень

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: фото надане волонтерами

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Теги: благодійність гуманітарна допомога переселенці
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