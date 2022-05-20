НБУ скасовує обмеження на курс продажу валют

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Раніше курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%

Відзавтра, 21 травня, Національний банк України скасовує обмеження на курс продажу валюти. Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

«Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб’єктів ринку», - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, раніше курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%

Також НБУ скасував аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо люди розраховуються гривневими картками за кордоном.

Ще одне нововведення - НБУ тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках. Тепер сума становить до 50 тис гривень в еквіваленті - раніше було 100 тис.

Крім того, в НБУ банкам тимчасово заборонено: переказувати кошти з метою надання кредитів нерезидентам (крім фінустанов); надавати кредити юридичним особам у національній валюті для погашення кредитів в іноземній валюті; змінювати валюту виконання кредитних договорів, які укладені з юридичними особами (крім банків), з іноземної валюти на гривню.

«Відповідні зміни також покликані обмежити можливості для непродуктивного відтоку капіталу та зберегти золотовалютні резерви на достатніх рівнях», - зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо, днями Кабінет Міністрів домовився з операторами ринку призупинити державне регулювання цін на пальне з метою якнайшвидшого вирішення ситуації з дефіцитом, що виник на тлі агресії російської федерації.



