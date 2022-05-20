Збираємо кошти на генератор для наших захисників

Для хлопців - захисників однієї з військових частин, яка була сформована нещодавно, потрібен дизельний генератор.
У цій частині служить багато кременчужан - вони нині перебувають на Харківщині, в одній з найгарячіших точок.
Вартість генератора 45-50 тисяч гривень. Волонтери дуже просять допомогти зі збором коштів
Картка моно : 5375414135872892 Заможська Алла
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер