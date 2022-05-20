Збираємо кошти на генератор для наших захисників

Сьогодні, 19:49 Переглядів: 178

Для хлопців - захисників однієї з військових частин, яка була сформована нещодавно, потрібен дизельний генератор.

У цій частині служить багато кременчужан - вони нині перебувають на Харківщині, в одній з найгарячіших точок.

Вартість генератора 45-50 тисяч гривень. Волонтери дуже просять допомогти зі збором коштів

Картка моно : 5375414135872892 Заможська Алла