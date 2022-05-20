21 травня у Кременчуці - продовження концерту «Рок-війна»

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 198

Музиканти знову збиратимуть кошти для ЗСУ

Нагадаємо, такий концерт у Кременчуці відбувся 16 квітня.

Організатори збиратимуть кошти на підтримку ЗСУ та тероборону міста.

21 травня у Кременчуці знову відбудеться концерт «Рок-війна»/Продовження . У програмі - виступи Стороннім В. (Rock), Атом (Cover Band), Юфан Шибан (Drive funk).

Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Сторінка заходу у ФБ

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