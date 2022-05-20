21 травня у Кременчуці  - продовження концерту «Рок-війна»

21 травня у Кременчуці знову відбудеться концерт «Рок-війна»/Продовження. У програмі - виступи Стороннім В. (Rock), Атом (Cover Band), Юфан Шибан (Drive funk).
Організатори збиратимуть кошти на підтримку ЗСУ та тероборону міста.
Вартість благодійного квитка - 100 гривень.
Кременчужан запрошують у Rocker Сoncert Pub (вул. Вадима Пугачова 14б)
Початок: 18:00
Нагадаємо, такий концерт у Кременчуці відбувся 16 квітня.
У Кременчуці відбувся концерт «Рок-війна» на підтримку територіальної оборони
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер