На Кременчуцькому водосховищі затримали браконьєра з 70 кг риби

Сьогодні, 18:57 Переглядів: 290

У районі села Кагамлик Градизької тергромади, в заливі Кременчуцького водосховища правоохоронці затримали 35-річного браконьєра

із 70 кілограмами риби.

Як повідомляє поліція Полтавщини, також у нього вилучили риболовні сітки загальною довжиною близько 300 метрів та гумовий човен.

За попередньою оцінкою представника екологічної інспекції, сума завданих державі збитків складає понад 300 тисяч гривень.

Дані про порушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми, - до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо,18 травня поліція біля Градизька зловила водія, який віз рибу без належних документів.