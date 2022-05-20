Біля Градизька зловили водія, який віз рибу без належних документів

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 127

Правоохоронці щодо чоловіка склали адмінпротокол, готують матеріали справи для передачі до суду

18 травня поліцейські офіцери громади Кременчуцького районного управління поліції затримали автомобіль Volkswagen, у якому мешканець Градизька без належних документів віз більше 20 кг риби (карась сріблястий, лящ). Про це інформує Полтавський рибоохоронний патруль.

Порушення викрили на автошляху поблизу смт Градизьк Кременчуцького району.

Рибпатрульні Полтавщини склали протокол про адміністративне правопорушення, оскільки водій не зміг пояснити походження свіжовиловленої риби (порушення порядку придбання водних біоресурсів). Рибу передали по акту прийняття-передачі до виконавчого комітету Градизької СР для харчування місцевої тероборони.

Правоохоронці готують матеріали справи для передачі до суду за місцем скоєння правопорушення.

Довідково: з початку року інспектори Полтавського рибоохоронного патруля склали 47 протоколів за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (Порушення порядку придбання чи збуту водних біоресурсів) та вилучили майже 3 тонни риби.