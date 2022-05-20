Луганщина повністю знеструмлена: орки зруйнували останню підстанцію

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 208

Централізованого водопостачання немає близько місяця, мобільний зв‘язок та газ майже відсутні

Луганщина повністю знеструмлена. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. 18 травня орки зруйнували останню працюючу підстанцію.

Мобільний зв‘язок теж майже відсутній. Рятують лише генератори та старлінки в гумштабах.

Газ частково є лише в трьох населених пунктах. Здебільшого їжу готують на багатті.

Централізованого водопостачання немає близько місяця. У містах люди облаштували на вулиці душі біля під’їздів.

Воду підвозять ДСНС-ники. Стаціонарні ємності встановлені в містах області, села живуть за рахунок криниць.

На Луганщин досі залишаються близько 50 тисяч мешканців, які мають виживати в таких жахливих умовах.