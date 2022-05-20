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Битва під Києвом увійде в підручники з військової історії - експерт

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 420

 

На північ від Києва були підірвані всі мости – знову ж таки, урок, засвоєний у Криму

Спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ветеран збройних сил США Ден Райс вважає, що битва з росіянами під Києвом увійде в підручники з військової історії. Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

- Українські Збройні сили дали путіну відсіч. Я думаю, що битва під Києвом увійде в підручники з військової історії, - сказав Райс.

Він вважає, що російські війська провалили досягнення головної мети – взяти Київ, відправити уряд у вигнання і сказати, що «вигнали нацистів».

- Вони зазнали невдачі, і я не думаю, що вони можуть зараз захопити Київ, хіба якщо подвоять чи потроять сили. Але, на мій погляд, вони усвідомлюють, що не зможуть перейти в наступ без значних втрат, не зможуть досягти цієї мети, - переконаний експерт.

На його думку, переломним моментом у війні стала битва на північ від Києва – у Мощуні та Ірпені: “росіяни навіть не підозрювали, що їх чекає такий серйозний бій, і залишалися на автотрасах - на цих чотирьох шляхах підходу. Це дало українцям можливість прицільно бити по них із протитанкової зброї, саме це вони й робили. Думаю, десь 2000 танків та іншої броньованої техніки було знищено протитанковими ракетами – легкими протитанковими засобами, «Джавелінами», - сказав експерт.

Також, за словами Райса, на північ від Києва були підірвані всі мости – знову ж таки, урок, засвоєний у Криму. У Криму мости не підривали, бо думали, що вони будуть потрібні при поверненні назад. Але треба було підірвати ті мости, щоб зупинити росіян, - додав він.

- Тепер же всі мости були підірвані. Росіяни застрягли на трасах, а потім їх просто знищили із протитанкової зброї, - констатує експерт, згадуючи при цьому випадок, коли в Ірпені батальйон впорався із 30-ма тисячами росіян. - Це точно має увійти у підручники. Вони побороли набагато більшу силу. 
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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна
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