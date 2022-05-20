Битва під Києвом увійде в підручники з військової історії - експерт

Спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ветеран збройних сил США Ден Райс вважає, що битва з росіянами під Києвом увійде в підручники з військової історії. Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.
- Українські Збройні сили дали путіну відсіч. Я думаю, що битва під Києвом увійде в підручники з військової історії, - сказав Райс.
Він вважає, що російські війська провалили досягнення головної мети – взяти Київ, відправити уряд у вигнання і сказати, що «вигнали нацистів».
На його думку, переломним моментом у війні стала битва на північ від Києва – у Мощуні та Ірпені: “росіяни навіть не підозрювали, що їх чекає такий серйозний бій, і залишалися на автотрасах - на цих чотирьох шляхах підходу. Це дало українцям можливість прицільно бити по них із протитанкової зброї, саме це вони й робили. Думаю, десь 2000 танків та іншої броньованої техніки було знищено протитанковими ракетами – легкими протитанковими засобами, «Джавелінами», - сказав експерт.
Також, за словами Райса, на північ від Києва були підірвані всі мости – знову ж таки, урок, засвоєний у Криму. У Криму мости не підривали, бо думали, що вони будуть потрібні при поверненні назад. Але треба було підірвати ті мости, щоб зупинити росіян, - додав він.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер