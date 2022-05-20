Ленд-ліз 1941 року: на вентиляторному заводі на Гадяччині й досі працює американський станок

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Тож ленд-ліз 1941 року й далі працює для України

Найголовніше слово останніх днів – ленд-ліз. У 40-х роках минулого століття оборонне сприяння США допомогло радянському союзу переломити хід Другої світової війни. До СРСР постачалося все: боєприпаси, техніка, продукти. Неймовірно, але американський станок, отриманий 80 років тому по ленд-лізу, досі працює на гадяцькому вентиляторному заводі! Про це повідомляє видання Гадяч.City.

ТОВ «Вентиляторний завод «Горизонт» – одне з найстаріших підприємств Гадяча. Навіть більше того, це підприємство, чи не єдине в області, виготовляє промислові вентилятори та димопоглиначі. Їх використовують у різних галузях виробництва – від оборонки до сільського господарства.

Євген Гончаров, директор підприємтва, розповідає, що «Горизонт» осучаснюється, закуповується нове обладнання, старі верстати замінюють новими, але один так і залишається на своєму місці завдяки своїй надійності та простоті конструкції. Це американський верстат, або ще як його називають «роликові ножиці», який потрапив в Україну, ймовірно, по ленд-лізу.

Чому «ймовірно»? Бо на заводі немає ніяких документальних підтверджень про його передачу. Євгену Гончарову про його американське походження розповідали старші колеги, яких уже немає в живих. Але ленд-ліз «найможливіший» спосіб, як цей верстат міг опинитися в Україні.

Із Брукліна з любов'ю

Євген Іванович веде в цехи. Показує сучасний агрегат, де участь людини мінімальна: дані майбутньої деталі вносяться до комп'ютера, а вже лазер ріже метал відповідно до заданих параметрів.

А ось у наступному цеху – об'єкт нашої уваги – верстат по ленд-лізу.

– Дивіться як блищить, – Євген Гончаров показує на ручки керування. Це так руками працівники відполірували за багато років.

Метал і справді так відполірований, що можна побачити своє відображення.

– А це що? – запитуємо показуючи на два валики.

– Це ножі, – пояснює Євген Гончаров.

– Тобто пальці туди не сунути.

– Які пальці??? Він ріже метал ось такої товщини.

Євген Гончаров ілюструє «товщину» своїм смартфоном — близько сантиметра.

На верстаті знаходимо клеймо – EW BLISS CO 110 BROOKLYN NY USA.

Виявляється, що гадяцький верстат виготовила одна з найбільших на свій час компанія у світі.

E.W. Bliss Cо – це назва американської компанії з виробництва верстатів та снарядів.

У 1867 році Еліфалет Блісс заснував у Брукліні механічні цехи, пізніше придбав компанію з виготовлення снарядів та компанію Stiles and Parker Press. Компанія E.W. Bliss Cо почала виготовляти верстати, преси та боєприпаси. У 1884 році E. W. Bliss була найбільшою фабрикою у світі, на ній працювало 1300 людей.

E. W. Bliss постачала ВМС США торпеди Bliss-Leavitt та снаряди для ВМС США під час Першої та Другої світових війн. Можливо, по ленд-лізу радянському союзу дісталися разом зі снарядами і верстати. У грудні 1947 року завод у Брукліні був закритий, виробничі потужності перенесли. Зокрема, в Енглвуд, штат Нью-Джерсі, Гастінгс, штат Мічиган, Толедо, штат Огайо, Кантон, штат Огайо і Салем, штат Огайо.

Як американський верстат потрапив у Гадяч

Щоб з'ясувати це, потрібно знати історію самого вентиляторного заводу «Горизонт».

Як розповідає Євген Гончаров, верстат з'явився на заводі приблизно 50 років тому, власне коли на тодішньому промкомбінаті організовувалося промислове виробництво. Американський верстат став першим обладнанням, яке встановили на комбінаті.

Спочатку завод «Горизонт» був підприємством місцевої промисловості, де шили одяг, робили із сорго віники, виготовляли матраци і навіть… глиняні свистики та добували торф. Практика промкомбінатів була поширеною у радянському союзі. Вони підпорядковувалися Міністерству місцевої промисловості УРСР, а безпосередньо на місцях були під керівництвом обласних управлінь цього міністерства. Такі комбінати створював після війни кабмін радянської України, щоб забезпечити потреби населення у період повоєнного відродження.

– Потім комбінату поставили завдання освоїти виробництво вентиляторів. Для цього побудували цех, де зараз ці вентилятори виготовляють і обладнали агрегатами, які доставляли з інших підприємств. Ось тоді й з'явився американський верстат на заводі, – розповідає Євген Гончаров.

До Гадяча станок можливо потрапив з… Харкова. На верстаті є ще одне клеймо – букви ХЗТМ та цифри 769. За цією абревіатурою ховається Харківський завод транспортного машинобудування імені Малишева. Зараз це завод імені Малишева. ХТЗМ спеціалізувався на виготовленні тепловозів, двигунів і танків, тобто працював на оборонку. Можливо, як завод, який виготовляє танки, ХТЗМ і отримав американський верстат, який потім переїхав до Гадяча.

Євген Гончаров розповідає, що верстат по ленд-лізу таки добре попрацював за свій вік. Майже у кожному вентиляторі, який виробили у Гадячі, є деталі, виготовлені на цьому станкові. Більше того, американський верстат настільки добротний, що навіть пережив свій радянський аналог, який замінили на більш точний.

Зараз верстат по ленд-лізу працює менше, адже йому на заміну приходять нові технології. Проте на «пенсію» поки не відправляють. Зараз на верстаті ріжуть неметалеві деталі та виконують деякі інші технічні операції.

Тож ленд-ліз 1941 року й далі працює для України.