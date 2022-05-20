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Рашисти продовжують наступ на Лисичанськ та Сєвєродонецьк - Генштаб

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 318

 

Інформація з фронту станом на ранок 

Оперативна інформація станом на 06.00 20 травня щодо російського вторгнення. Розпочалась 86 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в стані та положенні підрозділів збройних сил республіки білорусь не відзначається. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник проводить інженерне обладнання позицій в районі населеного пункту Азаровка Брянської області. Здійснив обстріли з артилерії та мінометів населених пунктів Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумській області та Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Намагається проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. Веде посилену повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

Тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе. Окрім того ворожі обстріли зафіксовано поблизу Руських Тишків.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Довгеньке, Велика Комишуваха і Долина.

На Донецькому напрямку ворог активізував наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення. Завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник здійснює періодичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Діброва та Закітне.
На Сєверодонецькому напрямку ворог вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, успіху не мав, зазнав втрат і змушений відступити. Веде бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії та мінометів, окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, одночасно намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів неподалік Володимирівки та Василівки. Російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля.

На Авдіївському напрямку противник, за підтримки артилерії, вів штурмові та наступальні дії в районі населеного пункту Веселе. Зазнав втрат і відступив.

На Курахівському напрямку ворог здійснював масовані артилерійські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із реактивних систем залпового вогню. Вів наступ в районах Новомихайлівки та Олександрівки, успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогнем реактивної та ствольної артилерії та мінометів противник уражав інфраструктуру та мирні домогосподарства, вів контрбатарейну боротьбу. В районі населеного пункту Новодарівка зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Продовжували інженерне обладнання позицій та побудову другої лінії оборони.

Зберігається висока ймовірність продовження бойових дій з метою покращення тактичного положення та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

На Бессарабському напрямку обстановка залишилась без суттєвих змін.

Корабельні угруповання противника в Чорному та Азовському морях продовжують блокування цивільного судноплавства.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено 8 танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА типу “Орлан-10”.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна
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