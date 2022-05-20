Виставка вишиванок відкрилася у Кременчуцькому національному університеті

Бібліотекарі і самі вбралися у вишиванки. У вишиванках цього дня прийшли до університету й інші співробітники на чолі з ректором
Вчора, 19 травня, до Дня вишиванки, у читальній залі першого корпусу КрНУ відкрилася тематична виставка. Бібліотекарі і самі вбралися у вишиванки. У вишиванках цього дня прийшли до університету й інші співробітники на чолі з ректором. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Більшість представлених на виставці робіт виконані співробітниками бібліотеки та членами їх родин. Директор бібліотеки Олена Швець також надала власні вишивки. Вона розповіла:
Оксана Чудакова надала на виставку найбільшу кількість робіт. Вишивка – її давне захоплення.
На виставці представлені роботи Олени Швець, Оксани Чудакової, Ірини Ярошенко.
Ці рушники родина Олени Швець врятувала від знищення – родичі однієї старенької збиралися викинути їх на смітник. Наразі врятовані рушники відбілили, реставрували і зберігають як зразок національної вишивки.
День вишиванки в університеті
Ректор КрНУ професор Михайло Загірняк розповів, як у його житті з’явилися перші дитячі вишиванки:
19 травня чимало співробітників прийшли до університету у вишиванках. Усі вони були не схожі одна на одну і дуже гарні.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер