Виставка вишиванок відкрилася у Кременчуцькому національному університеті

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Бібліотекарі і самі вбралися у вишиванки. У вишиванках цього дня прийшли до університету й інші співробітники на чолі з ректором

Вчора, 19 травня, до Дня вишиванки, у читальній залі першого корпусу КрНУ відкрилася тематична виставка. Бібліотекарі і самі вбралися у вишиванки. У вишиванках цього дня прийшли до університету й інші співробітники на чолі з ректором. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Більшість представлених на виставці робіт виконані співробітниками бібліотеки та членами їх родин. Директор бібліотеки Олена Швець також надала власні вишивки. Вона розповіла:

- Вишиванка – це генетичний код української нації! Усі ці візерунки, гама кольорів, характерні малюнки, квіти – усе це має певне символічне значення, це як розмова наших пращурів з нами! Це справжня маленька повість про життя людини та її родини. Все, що мама вишиває на сорочці дитині, це розповідь про її життя, про народження, про дорогу, яку вона обрала! Вишиванка – не просто одяг, це символ, це захист і благословення! Тому ми присвятили їй нашу виставку. Ми підібрали матеріали про технологію вишивки, про традиції, які існують у різних регіонах нашої країни. Ті, кому цікаво, можуть подивитися схеми вишивок, зробити їх копії.

Оксана Чудакова надала на виставку найбільшу кількість робіт. Вишивка – її давне захоплення.

На виставці представлені роботи Олени Швець, Оксани Чудакової, Ірини Ярошенко.

Ці рушники родина Олени Швець врятувала від знищення – родичі однієї старенької збиралися викинути їх на смітник. Наразі врятовані рушники відбілили, реставрували і зберігають як зразок національної вишивки.

День вишиванки в університеті

Ректор КрНУ професор Михайло Загірняк розповів, як у його житті з’явилися перші дитячі вишиванки:

- Перші вишиванки у мене з’явилися ще у дитинстві, їх вишивали мої тітки, сестри батька. Вони приїжджали до нас з Вінничини продавати на базарі у Луганську сушені фрукти – сливи, груші, яблука. Торгували до Різдва, щоб потім повернутися додому хоч з якимись грошима, бо у колгоспі грошей не платили. А що їм було робити вечорами? Ось вони сиділи і вишивали нам з сестрою сорочки. Тож кожного року у нас були нові вишиванки. Тітки робили це без будь-яких схем та малюнків. Усі ті сорочки були вишиті двома кольорами – червоним та чорним. Я б хотів зараз знайти собі таку ж, як з дитинства.

19 травня чимало співробітників прийшли до університету у вишиванках. Усі вони були не схожі одна на одну і дуже гарні.

Професор В’ячеслав Прус



