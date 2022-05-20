Окупанти розбомбили Будинок культури у Лозовій на Харківщині (відео)

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 0

Російські загарбники обстріляли місто Лозова на Харківщині, повідомляє Суспільне Харків. Снаряд влучив в одну з будівель близько 15:00. Триває гасіння пожежі та розбір завалів.

Повідомляється про семеро поранених, серед яких - 11-річна дитина.

Відомо, що окупанти поцілили в місцевий Будинок культури. На відеозаписі з камер спостереження, яким поділилися очевидці, видно, як ракета влучила в будівлю, після чого в повітря здійнялися густі клуби диму й пилу.

Нагадаємо, рашисти, відступаючи в Харківській області, підірвали там три мости.