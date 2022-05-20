У Кременчуці зіткнулись три автівки (фотофакт)

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 286

Сьогодні близько години тому у Кременчуці, в районі техучилища, зіткнулись три автівки. Фото надіслав читач Віталій.

Патрульна поліція наразі працює на місці, подробиці пообіцяли згодом.