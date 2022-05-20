На Полтавщині дозволили вийти на воду спортсменам-веслувальникам

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 92

Графіки тренувань потрібно погоджувати з обласною військовою адміністрацією

У Полтавській області дозволили рух на маломірних суднах без мотору в спортивних цілях. Відповідне рішення прийняла Рада оборони області, повідомили в Полтавській ОВА.

Так, йдеться про дозвіл руху на байдарках, каное, каяках, катамаранах у спортивних цілях.

Займатися веслувальним спортом на водоймах Полтавської області тепер можуть спортсмени ДЮСШ «Олімпійські надії» Полтавської обласної ради, КЗ ПДЮСШ «Веслувальник», Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності, ДЮСШ Горішньоплавнівської міської ради. У цьому переліку Кременчуцької ДЮСШ-1, де займаються веслуванням, немає.

Зазначається, що графік занять треба погодженням графіку тренувань із ОВА та з урахуванням заборони наближення до мостів на відстань 100 метрів.

Нагадаємо, у Кременчуці позашкільні навчальні заклади перейшли на змішану форму навчання.