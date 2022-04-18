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Кременчук, Культура, Допомога військовим

У Кременчуці відбувся концерт «Рок-війна» на підтримку територіальної оборони

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 86

 

Основна мета - збір коштів для придбання оптичного обладнання нашим захисникам

Цієї суботи, 16 квітня, у Rocker Сoncert Pub відбувся благодійний рок-концерт на підтримку батальйону територіальної оборони Кременчуцького району. Захід відбувся за підтримки ГО Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО та Rocker Сoncert Pub. Основна мета заходу - збір коштів на придбання оптичного обладнання нашим захисникам.

Кременчужани "відривалися" під час виступів неймовірних груп Веселий Роджер, Строннім В. та MetalHead.

0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО

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Теги: рок рок-війна війна концерт допомога
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Читайте також:

Кременчук, Культура, Допомога військовим

У Кременчуці відбувся концерт «Рок-війна» на підтримку територіальної оборони

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 86

 

Основна мета - збір коштів для придбання оптичного обладнання нашим захисникам

Цієї суботи, 16 квітня, у Rocker Сoncert Pub відбувся благодійний рок-концерт на підтримку батальйону територіальної оборони Кременчуцького району. Захід відбувся за підтримки ГО Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО та Rocker Сoncert Pub. Основна мета заходу - збір коштів на придбання оптичного обладнання нашим захисникам.

Кременчужани "відривалися" під час виступів неймовірних груп Веселий Роджер, Строннім В. та MetalHead.

0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: рок рок-війна війна концерт допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
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