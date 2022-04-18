У Кременчуці відбувся концерт «Рок-війна» на підтримку територіальної оборони

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Цієї суботи, 16 квітня, у Rocker Сoncert Pub відбувся благодійний рок-концерт на підтримку батальйону територіальної оборони Кременчуцького району. Захід відбувся за підтримки ГО Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО та Rocker Сoncert Pub. Основна мета заходу - збір коштів на придбання оптичного обладнання нашим захисникам.

Кременчужани "відривалися" під час виступів неймовірних груп Веселий Роджер, Строннім В. та MetalHead.