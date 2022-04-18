У Кременчуці відбувся концерт «Рок-війна» на підтримку територіальної оборони

Цієї суботи, 16 квітня, у Rocker Сoncert Pub відбувся благодійний рок-концерт на підтримку батальйону територіальної оборони Кременчуцького району. Захід відбувся за підтримки ГО Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО та Rocker Сoncert Pub. Основна мета заходу - збір коштів на придбання оптичного обладнання нашим захисникам.
Кременчужани "відривалися" під час виступів неймовірних груп Веселий Роджер, Строннім В. та MetalHead.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
Цієї суботи, 16 квітня, у Rocker Сoncert Pub відбувся благодійний рок-концерт на підтримку батальйону територіальної оборони Кременчуцького району. Захід відбувся за підтримки ГО Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО та Rocker Сoncert Pub. Основна мета заходу - збір коштів на придбання оптичного обладнання нашим захисникам.
Кременчужани "відривалися" під час виступів неймовірних груп Веселий Роджер, Строннім В. та MetalHead.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер