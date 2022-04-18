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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Футболісти "Прикарпаття" вступили до лав Збройних сил України

Сьогодні, 00:34 Переглядів: 88

 

ФК "Прикарпаття" продовжить виступати і здобувати нові перемоги в чемпіонаті України. Сьогодні футбольна родина на захисті незалежності і майбутнього нашої держави!

Суперник футбольного клубу "Кремінь" - "Прикарпаття" з Івано-Франківська вступив до лав Збройних сил України. Футбольний клуб "Прикарпаття" майже у повному складі став до лав ЗСУ. 14 футболістів і тренери склали присягу на вірність українському народові.

- Був певний страх того, щоб тут не заважати. В армії професіонали своєї справи, вони добре знають, чим займатися. Це як взяти у професійну команду футболіста з району: він буде лише заважати. Так само і взяти футболіста до армії, який нічого не вміє. Саме це трохи стримувало, щоб не бути зайвим, не заважати.

Але коли нам пояснили, що нас будуть готувати поступово, дадуть всі ази, як тримати зброю, як воювати та захищати Україну, ми прийняли таке рішення та вступили до ЗСУ. Нас вже познайомили з автоматом, навчили його розбирати, чистити, стріляти. Тож всьому поступово навчаємося, - розповів футболіст Василь Цюцюра.

 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: футбол Прикарпаття війна
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