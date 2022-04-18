У поліції Маріуполя кажуть, що на «Азовсталі» від обстрілів ховаються багато цивільних

росіяни використовують мирне населення, що залишилося у Маріуполі - близько 100 000 осіб - для розкопки завалів, збору трупів
На території заводу "Азовсталь" У Маріуполі перебуває велика кількість цивільних - жінки, люди похилого віку, діти, в тому числі немовля. Про це начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін повідомив у коментарі Маріупольському телебаченню в YouTube.
Вершинін зазначив, що росіяни використовують мирне населення, що залишилося у Маріуполі - близько 100 000 осіб - для розкопки завалів, збору трупів. Люди "працюють" за їжу, зокрема на масових похованнях. Таким чином, російська армія зачищає сліди своїх злочинів.
Він додав, що абсолютно всіх у місті змушують надягати білі пов'язки (на праву ногу та ліву руку), таке саме маркування мають усі військові з російської армії та так званої "армії днр".
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер