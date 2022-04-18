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У поліції Маріуполя кажуть, що на «Азовсталі» від обстрілів ховаються багато цивільних

Сьогодні, 01:29 Переглядів: 103

 

росіяни використовують мирне населення, що залишилося у Маріуполі - близько 100 000 осіб - для розкопки завалів, збору трупів

На території заводу "Азовсталь" У Маріуполі перебуває велика кількість цивільних - жінки, люди похилого віку, діти, в тому числі немовля. Про це начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін повідомив у коментарі Маріупольському телебаченню в YouTube.

- На території заводу "Азовсталь" знаходиться велика кількість цивільних: діти, в тому числі й немовля, жінки, люди похилого віку. Ці люди ховалися від обстрілів у сховищах заводу, російським військовим вони не вірять, оскільки бачили, що відбувається у місті, - йдеться у повідомленні.

Вершинін зазначив, що росіяни використовують мирне населення, що залишилося у Маріуполі - близько 100 000 осіб - для розкопки завалів, збору трупів. Люди "працюють" за їжу, зокрема на масових похованнях. Таким чином, російська армія зачищає сліди своїх злочинів.

Він додав, що абсолютно всіх у місті змушують надягати білі пов'язки (на праву ногу та ліву руку), таке саме маркування мають усі військові з російської армії та так званої "армії днр".

- Позначаючи цивільних таким чином, вони виводять місцеве населення до рангу комбатантів. Потім спеціально відправляють цих людей на вогневі точки, де ті можуть загинути, - зауважив Вершинін.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна Маріуполь
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