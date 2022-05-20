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Кременчук, Полтавщина

Полтавщина отримала 19 тисяч ковдр від Міжнародної організації з міграції

Вчора, 22:00 Переглядів: 189

 Сьогодні першу партію ковдр отримали переселенці, що живуть у Миргородській громаді

У травні на Полтавщину надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Міжнародної організації з міграції, яка входить до системи ООН, повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. 

«Сьогодні ковдри для вимушених переселенців отримала Миргородська громада. Офіційно в ній зареєстровано майже 7 тисяч ВПО, а насправді – більше. Ковдри передали до Миргородської спеціальної школи-інтернату, Хомутецького фахового коледжу ПДАУ та Територіального центру соціального обслуговування Миргородської міської ради», - написав він.

Біленький також зазначив, що всього у межах співпраці з IOM Ukraine область отримала 19 тисяч ковдр. Окрім гуманітарної допомоги, міжнародна організація забезпечує роботу Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за номером 527.

Також діє гаряча лінія емоційної підтримки МОМ. Телефон -  0 800 211 444.

Нагадаємо, на початку травня до Полтавщини надійшла партія гуманітарної допомоги  від Агентства ООН у справах біженців - область отримала 950 наборів для приготування їжі

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: ФБ Олександра Біленького

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Теги: гуманітана допомога ООН
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