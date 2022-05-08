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Кременчук, Полтавщина

Полтавщина отримала гуманітарну допомогу від ООН

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 400

 950 наборів роздаватимуть сім'ям переселенців

До Полтавщини надійшла партія гуманітарної допомоги  від Агентства ООН у справах біженців, повідомляє Полтавська ОВА.

Так, область отримала 950 наборів для приготування їжі – там є металеві каструлі, кухлі й тарілки. Такий набір буде зручним для переселенців у гуртожитках, де кілька сімей готують їжу в одному харчоблоку.

 

Також надійшло 950 наборів із засобами гігієни. В  наборі  - зубні пасти, щітки, рушники, засоби для миття посуду, пральні порошки. 

Допомогу  роздаватимуть сімʼям переселенців.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Полтавська ОВА

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Теги: переселенці допомога Полтавська ОВА
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