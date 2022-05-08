Терміново збираємо банки та продукти

Терміново збираємо півлітрові банки. У Власівці налагоджено виробництво тушонки на передову для воїнів ЗСУ - потрібна тара.
Також для дівчат з Ukraine Смак, які печуть та смажать пиріжки для військових та переселенців, постійно потрібні продукти - овочі, борошно, яйця, олія.
Банки та продукти можна приносити у «Приватну газету», вул. Шевченка, 50-А. З понеділка по п'ятницю з 10.00 до 15.00
Воїнам на передову з Видавничого дому «Приватна газета» передали смачненького
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер