росіяни стягують зенітно-ракетні сили на північ Криму, - ЗМІ

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Супутник зафіксував стягування військової техніки - зенітно-ракетних сил армії рф на північ окупованого Криму – до села Філатівка, розташованого поблизу Херсонської області. По це йдеться в матеріалі «Схем», проект «Радіо Свобода».

Так, рашисти розмістили техніку в селі Філатівка на двох ділянках населеного пункту. Кількість техніки порівняно з травнем та квітнем - збільшилась.

За словами військового експерта, який проаналізував знімок на прохання журналістів, крім казарм на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. Також можна помітити близько двох сотень бойових броньованих машин різного типу, вантажні та командні автомобілі. Окремо з’явилася великогабаритна техніка, що, за словами експерта, може бути зенітними і ракетними пересувними комплексами.

«За виглядом можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню «Смерч», протиповітряні комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер», – розповів військовий експерт.

Така техніка може бути використана для обстрілу позицій українських військових.

Зазначається, що у селі Філатівка з 2018 року розташовані казарми російських прикордонників.

Нагадаємо, у квітні російські військові стягнули зенітно-ракетні комплекси на Донбас.