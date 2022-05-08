Заходи до Дня пам’яті та примирення на Полтавщині пройшли спокійно

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Поліція подякувала громадянам за свідомість та відповідальність та закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Заходи до Дня пам’яті та примирення на Полтавщині пройшли без порушень та надзвичайних подій, повідомляє поліція Полтавщини.

Так, 8 травня у 19 населених пунктах області відбулися 22 заходи, приурочені до цього дня. Охорону публічного порядку та безпеки забезпечили працівники поліції, військовослужбовці Нацгвардії та представники громадських формувань. Порушень правопорядку та надзвичайних подій під час проведення заходів не допущено.

Поліція подякувала громадянам за високий рівень правової свідомості та відповідальне ставлення до рекомендацій поліції щодо дотримання належного рівня безпеки в умовах воєнного стану.

Правоохоронці закликали відповідально реагуватина сигнали повітряної тривоги, інформувати поліцію про підозрілих осіб, виявлені небезпечні предмети (зброю, вибухівку тощо) та любителів «руського міра».

Нагадаємо, комендантська година 8 та 9 травня триватиме з 21:00 до 7:00.