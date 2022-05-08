В Україні зникли безвісти понад 16 000 осіб

З них 2000 дітей
На телефон гарячої лінії Уповноваженого Верховної Ради надійшло понад 16 600 звернень щодо пошуку зниклих безвісти українців, з них майже 2 тис. дітей, які зникли разом з батьками. Про це повідомила у Telegram український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, вона поінформувала про це Комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович, яка перебуває в Україні з 4-денним візитом.
Згідно з повідомленням, Комісар РЄ з прав людини зазначила, що своєю присутністю в Україні вона показує солідарність ЄС з народом України.
Міятович відвідала звільнені від російських військ міста на Київщині. За її словами, ці міста є символом та реальною картиною звірств РФ в Україні і саме з них має розпочинатися відбудова України після війни, про що вона говоритиме у своїх виступах перед керівництвом ЄС.
Денісова також поінформувала свою колегу, що з часу їх останньої зустрічі у Страсбурзі кількість дзвінків на гарячу лінію Уповноваженого ВРУ та спеціальну телефонну лінію психологічної допомоги збільшилася. Також змінилася і географія звернень.
Крім того, Денісова привернула увагу до процесу ретельно і заздалегідь спланованої примусової депортації українців до РФ, що підтверджується отриманою інсайдерською інформацією. Усю цю інформацію буде передано Комісару РЄ з прав людини для використання при планування наступних заходів.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер