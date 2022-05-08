Шахові баталії повернулися до Кременчука: переможець завоював кубок «Каїсси»

Другий раз поспіль у шахово-шашковому клубі «Каїсса» відбувся кубок Каїсси» серед дітей. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.
Якщо на перших змаганнях змагалися 15 дітлахів з клубів «Нафтохімік» та «Каїсса» грали по 9 турів у бліцтурнірі по 5 хвилин, то у другому змаганні на Кубок «Каїсси» по рапіду, з регламентом 10 хв на партію в турів число учасників збільшилася до 21.
До учасників приєдналися хлопці та дівчата з ДЮСШ «Авангард» і Софія Капацина з Донецька. Вона минулого року перемогла на першості Донецької області.
У бліцтурнірі свій статус чемпіона області в категорії до 16 років підтвердив Артем Титянюк, який зіграв лише одну нічию, на очко випередив Володимира Кибкало. На третій позиції не очікувано потрапив Арсеній Задорожній з відставанням від переможця у 2,5 очки. Він вперше потрапив у призери подібного турніру, за коефіцієнтом Бухгольца, відтіснивши на 4 місце Михайла Швачича.
Найбільшу сенсацію ледь не принесла Марина Сьоміна - найкраща серед дівчаток. Їй не вистачило пів очка, щоб вступили у бій за призові місця з першорозрядниками.
Перше місце і кубок завоював Володимир Кибкало, який лише двічі зіграв унічию. Слідом за ним розташувався Михайло Швачич із 5,5 очками, який хоч і програв у особистій зустрічі Артему Титянюку, але випередив останнього за коефіцієнтом Бухгольця. Переможці отримали медалі і грамоти, а всі учасники – солодкі презенти.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер