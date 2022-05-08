Шахові баталії повернулися до Кременчука: переможець завоював кубок «Каїсси»

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 83

Другий раз поспіль у шахово-шашковому клубі «Каїсса» відбувся кубок Каїсси» серед дітей. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.

Якщо на перших змаганнях змагалися 15 дітлахів з клубів «Нафтохімік» та «Каїсса» грали по 9 турів у бліцтурнірі по 5 хвилин, то у другому змаганні на Кубок «Каїсси» по рапіду, з регламентом 10 хв на партію в турів число учасників збільшилася до 21.

До учасників приєдналися хлопці та дівчата з ДЮСШ «Авангард» і Софія Капацина з Донецька. Вона минулого року перемогла на першості Донецької області.

У бліцтурнірі свій статус чемпіона області в категорії до 16 років підтвердив Артем Титянюк, який зіграв лише одну нічию, на очко випередив Володимира Кибкало. На третій позиції не очікувано потрапив Арсеній Задорожній з відставанням від переможця у 2,5 очки. Він вперше потрапив у призери подібного турніру, за коефіцієнтом Бухгольца, відтіснивши на 4 місце Михайла Швачича.

- У кубковому турнірі часом було навіть незрозуміло, у кого який розряд, тому що 3-розрядники при будь-якій нагоді сміливо атакували першорядників і чіпко захищалися, хоча останні зрештою і стали призерами, але далося їм це зовсім непросто. Наприклад Андрій Риндін, який замкнув шістку з 4,5 очками немов стіна стояв проти Артема Титянюка, здійснюючи гострі контратаки і в якийсь момент навіть міг перемогти, привівши в результаті партію до нічиєї. Дуже грамотно розігрувала дебюти наша гостя з Донеччини, часто отримуючи перевагу, хоча не завжди його реалізовувала, що швидше за все пов'язано з її тяжіння до класичного регламенту, і незвичного для неї рапіду. Захоплюючою вийшла її дуель в останньому турі проти Олени Риндіної, в якій вирішувалася доля 3-го місця у дівчаток, в якій міцніше нерви були в Альони, яка і перемогла, - розповів Володимир Груздєв.

Найбільшу сенсацію ледь не принесла Марина Сьоміна - найкраща серед дівчаток. Їй не вистачило пів очка, щоб вступили у бій за призові місця з першорозрядниками.

- Тим паче шанси були. Коли в партії проти Володі Кибкало вона досягла теоретичної нічийної позиції та помилилася, - додав Володимир.

Перше місце і кубок завоював Володимир Кибкало, який лише двічі зіграв унічию. Слідом за ним розташувався Михайло Швачич із 5,5 очками, який хоч і програв у особистій зустрічі Артему Титянюку, але випередив останнього за коефіцієнтом Бухгольця. Переможці отримали медалі і грамоти, а всі учасники – солодкі презенти.