Коли у вільному продажі на АЗС з’явиться паливо на Кременчуччині та по якій ціні

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 439

Ситуація з пальним на АЗС у Кременчуці та районі поступово покращується

Питання наявності пального на АЗС останні тижні хвилює усіх водіїв, як і його ціна. Саме тому на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації його задали одним із перших.

- Пальне вже є у вільному доступі на деяких АЗС Кременчука та району. Ситуація з пальним у районі поступово покращується. Прогнозую, що протягом двох тижнів черг за пальним не буде, - зазначив очільник РВА.

Однак, за його думкою, ціна на паливо дещо зросте – до 55 грн/л за бензин та до 65 грн/л за дизельне паливо.

- Це вище за рекомендовані урядом ціни у 52-58 грн за літр, але треба розуміти, що західний кордон, звідки до нас везуть паливо, знаходиться досить далеко від Кременчука і в ціну палива будуть закладатися витрати на його доставку, - пояснив Олег Лєднік та додав, що ціна буде коливатися.