Війна в тилу: день 2924-й

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Виповнилося 8 років з відправлення першої посилки на передову у зону АТО з «Видавничого дому «Приватна газета»

18 травня виповнилося рівно 8 років як з «Видавничого дому «Приватна газета» на передову відправили першу посилку для українських військових. Саме з цього дня 2014 року розпочалася історія волонтерської організації газети «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Приватна газета», хоч іменні посилки відправляли й раніше.

З початку російсько-української війни редакція збирала іменні посилки для українських бійців. В один із таких днів на порозі з'явився співробітник фабрики Roshen Олександр Соколенко. - Хлопці, допомагайте. Один я вже зашиваюсь, кидаюсь, як сайгак під час полювання. Друзів-знайомих на фронті багато, всі просять допомоги, підключайте свої ресурси, бійцям на «передку» реально потрібна наша допомога, - так «Саша Телеграф» став хрещеним батьком волонтерської організації.

Все, що приносили кременчужани в офіс на вулиці Шевченка, відправляли на передову. Спочатку Наталія Міхно на свої тендітні жіночі плечі взяла зв'язок між тими, хто приносив допомогу, та бійцями на «передку». Згодом у нашій команді з'явився Іван Колесник, який щомісяця не лише пересилав допомогу, а й особисто з фотографом Ростиславом Богдановим відвозив її на «Бусіку». Наразі працюють дівчата з «Приватної газети», які під керівництвом Сергія Кулясова щотижня передають допомогу військовим та мешканцям звільнених територій від рашистів.

18 травня виповнилося 2922 днів нашої боротьби в тилу. Наразі 2924 день, день коли ми на крок ближче до нашої перемоги в російсько-українській війні.