Закривають музей Максиму Горького у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 293

У селі Мануйлівка Кременчуцького району припинив свою діяльність музей письменника Максима Горького. Він функціонував у Козельщинській громаді, але рішенням місцевої влади його роботу припинили, повідомляє Полтавський офіс Інституту національної пам'яті України.

Наразі влада розмірковує над подальшою тематикою музею: краєзнавчий з експозицією про Козельщину і Козельщинський край або присвячений українській славі або Героям України. З напрямком планують визначитися після перемоги.

Нагадаємо, що у селі Левенцівка Чутівської селищної ради демонтували погруддя Максиму Горького й перемістили до Державного музею-заповідника в Путивлі «Парк радянського періоду».