Закривають музей Максиму Горького у Кременчуцькому районі

У селі Мануйлівка Кременчуцького району припинив свою діяльність музей письменника Максима Горького. Він функціонував у Козельщинській громаді, але рішенням місцевої влади його роботу припинили, повідомляє Полтавський офіс Інституту національної пам'яті України.
Наразі влада розмірковує над подальшою тематикою музею: краєзнавчий з експозицією про Козельщину і Козельщинський край або присвячений українській славі або Героям України. З напрямком планують визначитися після перемоги.
Нагадаємо, що у селі Левенцівка Чутівської селищної ради демонтували погруддя Максиму Горького й перемістили до Державного музею-заповідника в Путивлі «Парк радянського періоду».
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер