Дніпро вийшов з берегів: коли рівень води впаде та про загальну ситуацію на Кременчуччині

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Ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства та пожеж у районі за минулий день не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вчора патрульна поліція 12 разів виїжджала на виклики громадян, які заявляли про неприйнятну поведінку осіб у нетверезому стані. Відносно п’ятьох осіб було складені адмінпротоколи щодо скоєння домашнього насильства. Також було затримано двох за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. Наразі по цим випадкам проводяться слідчі дії.

А от нетверезих водіїв за кермом вчора поліція не виявила.

- Рівень злочинності та хуліганства йде на спад. Це добра тенденція, - зауважив Олег Лєднік.

Він додав, що у Кременчуцькому районі завершується посівна кампанія – наразі засіяно 95% ріллі.

На питання щодо надзвичайно високого рівня води у Дніпрі, через що затоплені пляжі, затони та острів Фантазія, очільник РВА відповів, що це рекордний показник за останні 30 років та запевнив, що рівень води впаде протягом тижня.

- Цього року рекордний рівень води у Дніпрі. Через це на Дніпровському каскаді водосховищ почали плановий скид води. Наразі це роблять у Запоріжжі, потім у Дніпрі і потім на Кременчуцькій ГЕС. За тиждень рівень води нормалізується. Те що є сьогодні – це максимум. Більшим рівень вже води не буде, - заявив Олег Лєднік.