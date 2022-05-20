Дніпро вийшов з берегів: коли рівень води впаде та про загальну ситуацію на Кременчуччині

Ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства та пожеж у районі за минулий день не зафіксовано.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Вчора патрульна поліція 12 разів виїжджала на виклики громадян, які заявляли про неприйнятну поведінку осіб у нетверезому стані. Відносно п’ятьох осіб було складені адмінпротоколи щодо скоєння домашнього насильства. Також було затримано двох за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. Наразі по цим випадкам проводяться слідчі дії.
А от нетверезих водіїв за кермом вчора поліція не виявила.
Він додав, що у Кременчуцькому районі завершується посівна кампанія – наразі засіяно 95% ріллі.
На питання щодо надзвичайно високого рівня води у Дніпрі, через що затоплені пляжі, затони та острів Фантазія, очільник РВА відповів, що це рекордний показник за останні 30 років та запевнив, що рівень води впаде протягом тижня.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер