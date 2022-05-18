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Кременчуцькі депутати долучились збору продуктів волонтерського штабу «Приватної газети» (фото)

Сьогодні, 15:13 Переглядів: 286

  Наш штаб працює для допомоги ЗСУ та людей, що залишились у скрутних умовах на окупованих територіях

Волонтерский штаб «Приватної газети» постійно збирає продукти харчування на потреби ЗСУ та для людей, що залишились у важких умовах на окупованих територіях. 

Небайдужі кременчужани, підприємці  надають  допомогу за нашим проханням. Цього разу долучились  депутати Кременчуцької міськради - Олександр Роженко, Сергій Порчирян, Лазоренко Богдан, Олександр Плескун, Олександр Яцина, Василь Волошину та інші. Дуже швидко вони наповнили наш склад - більше 500 банок тушонки, майже 150 кг овочів, 8 ящиків олії, мішок гречки, 2 мішки рису, печиво, консерви та інше. Всі продукти ми передамо нашим захисникам!

 

Запрошуємо кременчужан долучитись до збору необхідних речей. 

Продукти, мило, засоби гігієни, каву, чай та цигарки можна приносити на Шевченко,50-А з 10 до 15 по буднях.

Кременчужани зібрали кошти та продукти - «Приватка» передала смаколики для ЗСУ (звіт)

 

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Автор: ТелеграфЪ

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Теги: допомога ЗСУ Приватна газета волонтери
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