Кременчуцькі депутати долучились збору продуктів волонтерського штабу «Приватної газети» (фото)

Волонтерский штаб «Приватної газети» постійно збирає продукти харчування на потреби ЗСУ та для людей, що залишились у важких умовах на окупованих територіях.
Небайдужі кременчужани, підприємці надають допомогу за нашим проханням. Цього разу долучились депутати Кременчуцької міськради - Олександр Роженко, Сергій Порчирян, Лазоренко Богдан, Олександр Плескун, Олександр Яцина, Василь Волошину та інші. Дуже швидко вони наповнили наш склад - більше 500 банок тушонки, майже 150 кг овочів, 8 ящиків олії, мішок гречки, 2 мішки рису, печиво, консерви та інше. Всі продукти ми передамо нашим захисникам!
Запрошуємо кременчужан долучитись до збору необхідних речей.
Продукти, мило, засоби гігієни, каву, чай та цигарки можна приносити на Шевченко,50-А з 10 до 15 по буднях.
Кременчужани зібрали кошти та продукти - «Приватка» передала смаколики для ЗСУ (звіт)
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер