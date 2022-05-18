Волонтер з Кременчука, який зробив майже 1000 лавочок для укриттів - потребує допомоги

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Кременчуцький волонтер Олексій Корчак, який зробив майже 1000 лавочок для укриттів, сам потребує допомоги. Кременчужанин наразі перебуває у лікарні.

- Товариство, так трапилося, що карета швидкої привезла мене в першу лікарню. І не в травму, а в неврологію. Наразі попередній діагноз "інсульт", дякуючи Богові, не підтвердився. Але самопочуття, як арктичний рушниці зрірьок - писець! Ви всі в курсі, що від початку війни я волонтерив, тож ,хоч і не люблю просити, але, допомагайте. 5168757403310370. Дякую!, - написав у Фейсбуці Олексій Корчак.