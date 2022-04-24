Кременчужани зібрали кошти та продукти - «Приватка» передала смаколики для ЗСУ (звіт)

Сьогодні, 13:12 Переглядів: 487

Небайдужі кременчужани долучилися до збору коштів та продуктів для наших захисників, воїнів ЗСУ. Нагадаємо, напередодні Великодня «Приватна газета» та «Кременчуцький ТелеграфЪ» запропонувала долучитись до нашої ініціативи.

Отже, на карту надійшло 3 тис. 250 гривень (залишок - 1,5 тис. гривень - на наступні потреби).

Спечено 160 пасочок, пофарбовано 160 яєць. Все передали нашим захисникам, а ще й до святкового столу приготували смачнюче мясо по-французськи.

Окремо дякуємо Тетяні Радіоновій, яка приготувала смаколики для хлопців, дівчатам з Ukraine смак, що напекли пасок.

Долучився магазин «Принцип» та особисто Семен Лещинський - передали хлопцям шоколадні батончики.

Дякуємо!