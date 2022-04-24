Великодні служби на Полтавщині пройшли без порушень, - поліція Полтавщини

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Правоохоронці закликали не втрачати пильності, дотримуватись комендантської годинита не нехтувати сигналами повітряної тривоги

Великодня ніч та святкові богослужіння у церквах та храмах Полтавщини відбулися без надзвичайних подій та порушень, повідомляє поліція Полтавщини.

Урочистості проведені з дотриманням вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану, який діє на всій території держави.

Зазначається, що поліцейські Полтавщини спільно із представниками громадських формувань та Теробороною забезпечують правопорядок поблизу культових споруд та у місцях можливого скупчення людей.

- Хочу подякувати громадянам та священнослужителям області за відповідальне ставлення до рекомендацій поліції щодо дотримання належного рівня безпеки в умовах воєнного стану, - сказав Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини. - Однак війна триває. Тож не втрачаємо пильності. Дотримуємося комендантської години. Відповідально реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Інформуємо поліцію про підозрілих осіб, виявлені небезпечні предмети (зброю, вибухівку тощо) та любителів «руського міра». Тримаємо стрій! І разом до перемоги!

Нагадаємо, комендантська година на Полтавщині триває з 22.00 до 05.00.

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