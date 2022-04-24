Великодні служби на Полтавщині пройшли без порушень, - поліція Полтавщини

Правоохоронці закликали не втрачати пильності, дотримуватись комендантської годинита не нехтувати сигналами повітряної тривоги
Великодня ніч та святкові богослужіння у церквах та храмах Полтавщини відбулися без надзвичайних подій та порушень, повідомляє поліція Полтавщини.
Урочистості проведені з дотриманням вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану, який діє на всій території держави.
Зазначається, що поліцейські Полтавщини спільно із представниками громадських формувань та Теробороною забезпечують правопорядок поблизу культових споруд та у місцях можливого скупчення людей.
Нагадаємо, комендантська година на Полтавщині триває з 22.00 до 05.00.
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№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер