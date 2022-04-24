Держтуризму має намір заборонити українським туроператорам діяльність у рф і білорусі

Глава Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів виступає за законодавчу заборону українським туроператорам провадити діяльність у РФ і Білорусі.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Так, нині ДАРТ складає список туроператорів, які співпрацюють із росіянами або мають кінцевих бенефіціарів у країні-агресорі.
За її словами з морального погляду для українців узагалі неприйнятно після цієї війни вести будь-який бізнес із рф.
Також, на думку Олеськів, не може йти мови про жодну співпрацю з білоруссю.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер