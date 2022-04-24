Держтуризму має намір заборонити українським туроператорам діяльність у рф і білорусі

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 149

Після цієї війни вести бізнес із цими країнами - неприйнятно

Глава Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів виступає за законодавчу заборону українським туроператорам провадити діяльність у РФ і Білорусі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, нині ДАРТ складає список туроператорів, які співпрацюють із росіянами або мають кінцевих бенефіціарів у країні-агресорі.

- Готуємо низку пропозицій щодо санкцій, які застосовуватимуться до таких гравців туристичного ринку", - сказала Олеськів.

За її словами з морального погляду для українців узагалі неприйнятно після цієї війни вести будь-який бізнес із рф.

- Ми маємо законодавчо врегулювати заборону українським туроператорам провадити діяльність у Росії та Білорусі, - наголосила глава Держтуризму.

Також, на думку Олеськів, не може йти мови про жодну співпрацю з білоруссю.

- Щодо Білорусі, яка начебто з нами не воює, але з її території обстрілюють наші міста та села, - доки там не відбудеться зміна влади, про жодну співпрацю мови не може бути", - додала вона.